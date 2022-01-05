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Протестующие в Казахстане захватили аэропорт Алма-Аты
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Представитель аэропорта Алма-Аты рассказал детали захвата протестующими

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В Алма-Ате примерно 45 протестующих проникли на территорию аэропорта и захватили терминал, жертв среди пассажиров и сотрудников нет. Об этом 5 января заявили в пресс-службе аэропорта.

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«Как они зашли, наши сотрудники покинули аэропорт. В момент захвата пассажиров в терминале не было. Мы заранее быстро эвакуировали пассажиров. Вывели их через 11-е ворота. Как раз в тот момент прилетел самолет. Военные покинули аэропорт, но мы не знаем, когда они ушли. Их сейчас там нет», — рассказал Orda.kz представитель воздушной гавани.

Отмечается, что, по предварительным данным в аэропорту сейчас находятся около 45 захватчиков.

Воздушная гавань прекратила работу 5 января после того, как в здание вошла группа митингующих. Аэропорт города Актау ранее в этот день также приостановил работу.

Поздние авиарейсы на вылет и прилет отменил и аэропорт «Нурсултан Назарбаев» в столице республики Нур-Султане. Решение об отмене принято из-за введенного в городе комендантского часа.

Режим действует после 23:00 (20:00 мск).

Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» на фоне протестов в Казахстане отменил рейс из Москвы в Алма-Ату. Отменен рейс вылетом в 20:55.

Ранее в среду в нескольких домах вблизи резиденции президента Казахстана в Алма-Ате, по данным CNN, отключили электричество и интернет. Днем в этот день протестующие захватили президентскую резиденция в Алма-Ате, в здании возник пожар.

Попытки стражей порядка призвать митингующих в Алма-Ате к мирному урегулированию противоречий оказались тщетны: 5 января протестующие разоружили полицию, отобрав у правоохранителей огнестрельное оружие.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области — нефтедобывающем регионе республики — вышли на митинги. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) за литр до 120 (20 рублей за литр). Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены. Однако протесты возникли и в других городах. К вечеру 4 января начались беспорядки и столкновения с полицией. Правительство Казахстана ушло в отставку.

Президент республики Касым-Жомарт Токаев выступил 5 января с новым обращением к гражданам. Он сказал, что будет действовать жестко в отношении правонарушителей, а также сообщил, что из-за нападений на силовиков есть жертвы и пострадавшие среди правоохранителей. По его мнению, протесты могли быть организованы заговорщиками, которых «мотивировали финансово».

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