Президент Казахстана Токаев второй раз за сутки обратился к нации на фоне беспорядков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января выступил с обращением к народу. Он сообщил, что с этого дня возглавляет Совет безопасности страны. Трансляция обращения велась каналом «Хабар 24».

Комментируя вспыхнувшие в республике протесты, Токаев подчеркнул, что «намерен действовать максимально жестко», чтобы предотвратить нарушения закона.

В ходе несанкционированных акций протеста пострадали и погибли сотрудники правоохранительных органов, добавил Токаев.

По словам президента, «при любых обстоятельствах» он останется в столице и будет «с народом». Заговорщики, которые мотивированы финансово, тщательно подготовили план действий в ходе погромов, сказал глава государства.

Токаев сменил на посту главы Совбеза Казахстана экс-президента страны Нурсултана Назарбаева. В июне 2018 года Назарбаев в соответствии с решением Конституционного суда страны получил право руководить Совбезом республики пожизненно.

В первом обращении к нации 4 января Токаев заявил, что призывы митингующих атаковать гражданские и военные ведомства Казахстана являются абсолютно незаконными. По мнению Токаева, в данной ситуации на карту поставлены и благополучие казахстанцев, и место страны в современном мире.

Протесты начались в разных частях Казахстана 2 января. В городах Жанаозен и Актау митингующие требовали от властей снизить цены на топливо. Литр сжиженного газа в стране подорожал вдвое с 1 января, когда литр газа можно было купить за 60 тенге (10 рублей). 2 января стоимость 1 л топлива достигла 120 тенге (20 рублей). Власти согласились выполнить требование, но протесты распространились и на другие города. Столкновения с силовиками и погромы были зафиксированы в ряде населенных пунктов.

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате: здания городской администрации митингующие захватили, позже там возник пожар. Протестующие устроили поджог в офисах правящей партии и прокуратуре. Кроме того, алма-атинская резиденция президента Казахстана была захвачена. Офис телекомпании «Мир» в городе был разгромлен, а оборудование для съемок уничтожено.

Попытки стражей порядка призвать митингующих в Алма-Ате к мирному урегулированию противоречий оказались тщетны: 5 января протестующие разоружили полицию, отобрав у правоохранителей огнестрельное оружие.

Аэропорт Алма-Аты митингующие также захватили. Воздушная гавань приостановила работу. Поздние авиарейсы на вылет и прилет отменил и аэропорт «Нурсултан Назарбаев» в столице республики Нур-Султане. Решение об отмене принято из-за введенного в городе комендантского часа.

Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Збигнев Рау 5 января призвал к деэскалации ситуации в Казахстане. Насилие «никогда не было правильным способом разрешения каких-либо кризисов», уточнил глава ОБСЕ.

В Москве выразили надежду на то, что власти Казахстана смогут справиться с ситуацией.