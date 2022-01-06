Если совместить повествования о рождении Иисуса Христа, изложенное двумя евангелистами — Матфеем и Лукой, то оно займет не больше одной страницы. Что мы узнаем?

Престарелый Иосиф вместе со своей беременной молодой женой Марией отправились в путь из Назарета в Вифлеем, чтобы поучаствовать в переписи населения. В гостиницах Вифлеема места не оказалось, поэтому им пришлось приютиться на ночь в хлеву. Начались роды, и Дева Мария родила Младенца.

Одними из первых об этом узнали пастухи, которым недалеко от этого места явился Ангел Господень, возвестивший пастухам радостную весть о рождении Христа Спасителя. Вместе с Ангелом явилось «многочисленное воинство небесное», которое славило Бога.

Кроме этого, о рождении Богомладенца узнали восточные волхвы — мудрецы, звездочеты, увидевшие звезду на небосклоне и отправившиеся в путь поклониться Царю Иудейскому и принести Ему дары: золото, ладан и смирну.

Царь Ирод, правивший в то время в Иерусалиме, обманным путем выведал у волхвов, где находится Младенец, и велел убить всех родившихся мальчиков в Вифлееме. Ангел Господень узнал о коварных планах царя Ирода и велел, явившись во сне Иосифу, взять свою семью и бежать в Египет, пока в Израиле правит Ирод.

Этот сюжет, полный драматизма, вдохновил тысячи знаменитых художников и поэтов самых разных стран и самых разных эпох для создания своих гениальных икон, картин и литературных произведений.

Каждая деталь этого рассказа породила со временем множество смыслов, а все нюансы обрели символическое значение.

Например, звезда на верхушке новогодней елки — это память о Вифлеемской звезде, явившейся волхвам. Дары, принесенные Богомладенцу восточными звездочетами, имеют символический смысл: золото было подарено Младенцу Христу как Царю, ладан — как Богу, а смирна — вещество из смолы, применявшееся при бальзамировании тел на похоронах, — как Сыну Человеческому, которому были предсказаны многие страдания, позорная смерть на кресте и погребение.

В память о дарах волхвов — рождественские подарки, которые кладут детям под елку. Волхвы в течение веков превратились в Санта-Клауса (святого Николая), а потом и в Деда Мороза. Рождественские песни — например, наши колядки — напоминают нам о хоре ангелов, славивших Христа Спасителя.

Тем не менее главным содержанием и главным смыслом евангельского рассказа о Рождестве Христовом является то, что сказал Ангел Господень пастухам: «Не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь».

Здесь многое обращает на себя внимание: и «не бойтесь», и «великая радость», и «всем людям».

Призыв не бояться звучит очень современно во все времена. Страх — одна из самых важных эмоций человека, постоянно опасающегося угроз своему благополучию: люди боятся ограничения свободы, а также бедности, нищеты, голода, безработицы, бездомности, одиночества; стихийных бедствий, катастроф, наконец, болезней и смерти — и собственной, и своих близких. Различные фобии, тревоги, панические состояния сопровождают человеческую жизнь. Люди жаждут любви и защиты.

Явившийся пастухам Ангел Господень объявил, что родился тот, кто спасет человечество. Установление прочной связи человека с Богом, осуществляемой любовью, и является победой над страхами. Это и есть источник великой радости для всех людей.

Каждая душа — верующая и неверующая — жаждет любви нелицемерной, являющейся самым важным источником радости, но в жизни нашей действует неумолимый закон: если ты не любишь сам, то ты и не получаешь любви. Оказывается, чтобы быть любимым и пребывать в радости, надо самому что-то сделать, попутно освободив себя от пут сиротства, уныния, вражды, самолюбия, зависти, одиночества, суеты житейской, поедающей человеческую душу и драгоценное время жизни.

Праздник Рождества Христова напоминает всем нам об этой, казалось бы, простой истине: обратись всем сердцем своим к Спасителю и познай, что воистину Бог есть любовь.

Автор — публицист, литературный критик, настоятель храма Святой Мученицы Татианы при МГУ, протоиерей

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