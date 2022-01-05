В ходе торгов на лондонской бирже Ice цена нефти Brent превысила $81 за баррель. Это следует из данных на сайте торговых площадки в среду, 5 января.

Цена выросла на 1,31% и достигла $81,05 за баррель по состоянию на 16:55 мск. Уже к 17:00 мск стоимость нефти поднялась до $81,14 за баррель (+1,43%).

Такой цены нефть достигла впервые с 26 ноября.

В конце декабря нефть Brent торговалась немногим выше отметки $77 за баррель. 24 декабря вице-премьер РФ Александр Новак высказал мнение, что в 2022 году цена нефти может сохраниться на уровне $75 за баррель с возможностью колебаний в районе 10%. Он отметил, что такой цене способствует рост мировой экономики и спроса на нефть.

7 декабря вице-президент «Лукойла» Леонид Федун заявил, что рынок нефти будет защищен от высокой волатильности в ближайший год благодаря сделке стран ОПЕК+, поэтому нефть будет стоить примерно $60–80 за баррель в 2022 году.