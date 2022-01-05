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Байден в обращении к американцам повторил ляп Кличко

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Американский лидер Джо Байден во время обращения к гражданам США рассказал о наступлении 2020 года. Это произошло в ходе трансляции, которая велась 4 января в Twitter-аккаунте политика.

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Байден говорил о борьбе властей страны с распространением нового штамма коронавируса «Омикрон».

«Есть много причин надеяться, что 2020 год пройдет хорошо, но ради всего святого, пожалуйста, не пренебрегайте теми возможностями, что у нас есть», — призвал сограждан глава Белого дома.

После этого пользователи соцсетей назвали политика жалким.

«Наш президент не знает, какой сейчас год? Жалкое зрелище», «Посмотрим, что сегодня учудит администрация Байдена, они ведь думают, что у нас снова 2020-й», — написали они.

В конце декабря схожую оговорку допустил мэр Киева Виталий Кличко, который поздравил украинцев с наступлением нового 2220 года. Осознав, что оговорился, Кличко исправился и поздравил народ уже с 2222 годом.

Президент США не впервые допускает оговорки и явные ошибки в своих выступлениях и обращениях.

Так, весной он в своей речи об отношениях с Россией допустил сразу несколько оговорок. В начале марта 2020-го он перепутал сестру с супругой. В октябре того же года он оговорился, заявив о своем выдвижении в сенат, а не на президентский пост.

Байден стал самым возрастным президентом в истории США после своего избрания на пост главы государства. Его здоровье неоднократно становилось предметом обсуждения во время президентской гонки.

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