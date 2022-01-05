Прямой эфир
Мир
Появились данные о координации протестов в Казахстане из Киева
Общество
Умер один из авторов русскоязычной Википедии Ковалев
Происшествия
Двое детей и девять взрослых пострадали в массовом ДТП под Тулой
Происшествия
На трассе М-4 под Тулой столкнулись 50 автомобилей
Экономика
Глава минэнерго Украины заявил о блокировке транзита угля из Казахстана
Мир
Байден в обращении к американцам повторил ляп Кличко
Мир
Президент Польши заразился коронавирусом
Мир
В Казахстане протестующие попытались снести памятник Назарбаеву
Экономика
Цена нефти Brent превысила $81 за баррель
Мир
Протестующие захватили аэропорт Алма-Аты
Сюжет:

Токаев заявил об убитых и раненых при протестах силовиках

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил об убитых и раненых при протестах в республике силовиках. Об этом он сказал во время своего видеообращения к нации по поводу ситуации 5 января.

Также глава республики сообщил, что с 5 января возглавляет Совет безопасности Казахстана, которым ранее руководил экс-президент страны Нурсултан Назарбаев. По его словам, власть намерена действовать максимально жестко в отношении правонарушителей в ходе протестов.

Президент Казахстана также отметил, что толпы бандитов в Алма-Ате избивают военнослужащих и полицейских, насилуют женщин и грабят магазины.

«Толпы бандитствующих элементов избивают военнослужащих, издеваются над ними, голыми водят по улицам, подвергают насилию женщин, грабят магазины. Обстановка угрожает безопасности всех жителей Алма-Аты», — сказал он.

По его словам, помимо Алма-Аты, обстановка накалилась и в некоторых других областных центрах.

«Как президент я обязан защищать безопасность и спокойствие наших граждан, беспокоиться о целостности Казахстана. Принятые мною меры нацелены на благополучие многонационального Казахстана. Но эти меры пока недостаточны», — подчеркнул президент.

Ранее в этот день Токаев ввел режим чрезвычайного положения в столице страны Нур-Султане, а также в Алма-Ате, Алма-Атинской и Мангистауской областях до 19 января. Кроме того, он подписал указ об отставке правительства республики.

2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость сжиженного газа в Казахстане с 1 января выросла в два раза — с 60 тенге (10 рублей) до 120 тенге (20 рублей) за литр.

5 января митингующие ворвались в здание администрации в Алма-Ате, мэрия загорелась. Также протестующие подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили алма-атинскую резиденцию президента. В центре города происходят столкновения с полицией, протестующие, по некоторым данным, отобрали у полицейских огнестрельное оружие. Также в Алма-Ате участники протестов начала совершать нападения на магазины с оружием.

В ходе беспорядков, по данным властей, в казахстанской Алма-Ате были избиты около 500 человек, среди которых 130 женщин и стариков. Кроме того, было сожжено 120 автомобилей, включая 33 машины скорой помощи и пожарные машины.

Попытки нападения на администрации предпринимались еще в нескольких городах Казахстана.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021