Токаев заявил об убитых и раненых при протестах силовиках

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил об убитых и раненых при протестах в республике силовиках. Об этом он сказал во время своего видеообращения к нации по поводу ситуации 5 января.

Также глава республики сообщил, что с 5 января возглавляет Совет безопасности Казахстана, которым ранее руководил экс-президент страны Нурсултан Назарбаев. По его словам, власть намерена действовать максимально жестко в отношении правонарушителей в ходе протестов.

Президент Казахстана также отметил, что толпы бандитов в Алма-Ате избивают военнослужащих и полицейских, насилуют женщин и грабят магазины.

«Толпы бандитствующих элементов избивают военнослужащих, издеваются над ними, голыми водят по улицам, подвергают насилию женщин, грабят магазины. Обстановка угрожает безопасности всех жителей Алма-Аты», — сказал он.

По его словам, помимо Алма-Аты, обстановка накалилась и в некоторых других областных центрах.

«Как президент я обязан защищать безопасность и спокойствие наших граждан, беспокоиться о целостности Казахстана. Принятые мною меры нацелены на благополучие многонационального Казахстана. Но эти меры пока недостаточны», — подчеркнул президент.

Ранее в этот день Токаев ввел режим чрезвычайного положения в столице страны Нур-Султане, а также в Алма-Ате, Алма-Атинской и Мангистауской областях до 19 января. Кроме того, он подписал указ об отставке правительства республики.

2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость сжиженного газа в Казахстане с 1 января выросла в два раза — с 60 тенге (10 рублей) до 120 тенге (20 рублей) за литр.

5 января митингующие ворвались в здание администрации в Алма-Ате, мэрия загорелась. Также протестующие подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили алма-атинскую резиденцию президента. В центре города происходят столкновения с полицией, протестующие, по некоторым данным, отобрали у полицейских огнестрельное оружие. Также в Алма-Ате участники протестов начала совершать нападения на магазины с оружием.

В ходе беспорядков, по данным властей, в казахстанской Алма-Ате были избиты около 500 человек, среди которых 130 женщин и стариков. Кроме того, было сожжено 120 автомобилей, включая 33 машины скорой помощи и пожарные машины.

Попытки нападения на администрации предпринимались еще в нескольких городах Казахстана.