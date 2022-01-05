МИД Белоруссии заявил об обеспокоенности ситуацией в Казахстане

Минск с обеспокоенностью следит за ситуацией в Казахстане, где происходят протесты. Об этом 5 января заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

«Конечно, нам небезразлично то, что происходит в эти дни в Казахстане», — цитирует его агентство «БелТА».

По словам дипломата, Казахстан — союзник Белоруссии, поэтому Минск внимательно отслеживает события в этой стране.

Как добавил Глаз, содержание событий в Казахстане для Белоруссии не ново, по форме они знакомы Минску.

«Механизмы и инструменты видны невооруженным взглядом. В этой связи на данном этапе считаем важным стабилизировать ситуацию и прекратить беспорядки. Надеемся, что казахстанское руководство с этим справится. История убедительно доказала, что путь переворотов и революций ни к чему хорошему не приводит», — заключил Глаз.

Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что Казахстан сможет самостоятельно решить свои внутренние проблемы. По его словам, страна не просила помощи у России.

Ранее в этот день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения в столице страны Нур-Султане, а также в Алма-Ате, Алма-Атинской и Мангистауской областях. Он будет действовать в этих регионах по 19 января. Также Токаев подписал указ об отставке правительства республики на фоне массовых протестов.

Столкновения в Казахстане начались 4 января и продолжаются до сих пор. 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января выросла в два раза — с 60 тенге (10 рублей) до 120 тенге (20 рублей) за литр.

5 января митингующие ворвались в здание администрации в Алма-Ате, мэрия загорелась. Также протестующие в Алма-Ате подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, митингующие захватили алма-атинскую резиденцию президента. В центре города происходят столкновения с полицией.

В ходе беспорядков, по данным властей, в казахстанской Алма-Ате были избиты около 500 человек, среди которых 130 женщин и стариков. Кроме того, было сожжено 120 автомобилей, включая 33 машины скорой помощи и пожарные машины.

Протестующие в Алма-Ате отобрали у полицейских огнестрельное оружие, щиты и дубинки. В центре города силовиков не наблюдается.

Попытки нападения на администрации предпринимались еще в нескольких городах Казахстана.