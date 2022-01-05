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Названы возможные причины увольнения Гончаренко из ФК «Краснодар»

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Недопонимание между владельцем футбольного клуба «Краснодар» Сергеем Галицким и главным тренером команды Виктором Гончаренко могло стать одной из причин увольнения последнего. О такой версии 5 января сообщил сайт «Чемпионат».

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На это, как считают журналисты, указывает холодное прощание с тренером, которого не поблагодарили за работу в «Краснодаре».

Также по некоторым данным Галицкий был недоволен стилем игры команды. Разногласия у владельца и тренера были и по трансферной политике. Еще больше отношения между руководством ФК и Гончаренко ухудшились после увольнения помощника тренера Руслана Зубика.

«Виктора Михайловича это очень сильно задело. Он поступил примерно так, как он уже поступал в ЦСКА. Несколько дней тренер просто не брал трубки от руководства краснодарского клуба», — сказал источник журналистам.

Уход Гончаренко с поста тренера также оценил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Мне кажется, что у Гончаренко в последние месяцы работы что-то идет не так. На предыдущем месте слабо получалось. В каком-то кризисе находится сейчас Гончаренко. Наверное, это передается и игрокам. Специалист он неплохой, но утрачивал нити управления, мне кажется», — сказал Губерниев сайту «Спорт-Экспресс».

«Краснодар» ранее в этот день сообщил об отставке Гончаренко. Вместе с ним клуб покинули два его помощника.

Контракт Гончаренко с «Краснодаром» действовал до лета 2023 года. До этого, с 2016 по 2021 год, белорусский специалист возглавлял ФК ЦСКА.

В качестве возможного претендента на пост главного тренера ФК «Краснодар» рассматривается Шота Арвеладзе и бывший тренер «Локомотива» Марко Николич.

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