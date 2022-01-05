Умер один из авторов русскоязычной Википедии Ковалев

Один из авторов русскоязычной Википедии, предприниматель Валерий Ковалев умер на 52-м году жизни. Об этом 2 января сообщил портал «Викиновости» со ссылкой на одного из соавторов википедиста Любу КБ.

Отмечается, что Ковалев скончался в ночь на 31 декабря из-за проблем с сердцем.

«Встреча с Валерой состоялась после его летнего возвращения из мюнхенской клиники, он там проходил обследования. Врачи выявили ряд проблем, выписали лекарства, но осенью состояние ухудшилось, приступы шли довольно часто», — рассказала соавтор Ковалева.

Она отметила, что он планировал серьезно заняться здоровьем.

Валерий Ковалев — основатель и владелец Holodilnik.ru, один из авторов русскоязычной Википедии. С 1993 года занимался оптовой и розничной торговлей холодильниками. В 2003 году открыл интернет-магазин Holodilnik.ru. В 2011 году компания была включена в список самых богатых российским Forbes.