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По всему Казахстану зафиксировано отключение интернета

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На всей территории Казахстана перестал работать интернет. Об этом в среду, 5 января, сообщил в Twitter сервис NetBlocks, осуществляющий мониторинг работы Глобальной сети.

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«Подтверждено: Казахстан сейчас находится посреди отключения интернета общенационального масштаба после дня перебоев в работе мобильного интернета и частичных ограничений. Это, вероятно, серьезно ограничит освещение набирающих обороты антиправительственных протестов», — сообщили в NetBlocks.

Сайты средств массовой информации и ряда государственных органов Казахстана также стали недоступны 5 января. Не получается зайти на страницы порталов kz.24, zakon.kz, tengrinews.kz и vlast.kz, также недоступен сайт «Sputnik Казахстан».

Интернет-порталы администрации президента Казахстана, генпрокуратуры, комитета нацбезопасности, министерств внутренних дел и здравоохранения также не работают. Не открываются сайты администраций Алма-Аты и Нур-Султана.

Ранее в этот день МИД России заявил, что Москва внимательно следит за ситуацией в Казахстане и надеется на скорейшую ее нормализацию. Шаги президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева направлены на стабилизацию ситуации, добавили в ведомстве.

В ходе беспорядков, по данным властей, только в Алма-Ате были избиты около 500 человек, среди которых 130 женщин и стариков. Кроме того, было сожжено 120 автомобилей, включая 33 машины скорой помощи и пожарные машины.

Попытки нападения на администрации предпринимались еще в нескольких городах Казахстана. В Актау силовики перешли на сторону протестующих.

Беспорядки в Казахстане начались 4 января. 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость сжиженного газа в Казахстане с 1 января выросла в два раза — с 60 тенге (10 рублей) до 120 тенге (20 рублей) за литр.

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