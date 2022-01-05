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Протестующие разгромили офисы редакций телеканалов в Алма-Ате

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Помещения редакций телеканалов в Алма-Ате разгромлены протестующими. Об этом 5 января сообщило агентство «Sputnik Казахстан».

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Захвачены также офисы в зданиях на площади Республики. По данным СМИ, его корреспондента в городе около часа удерживали митингующие.

Журналист смог выбраться из захваченного протестующими здания, уточняется в сообщении.

Также в среду из-за рубежа стали недоступны сайты средств массовой информации и ряда государственных органов Казахстана. По данным сервиса Netblocks, на территории республики фиксируются перебои с интернетом.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» сообщил о начале штурма протестующими здания телеканала «Казахстан». Отмечалось, что на некоторых улицах Алма-Аты нет правоохранителей. Тысячи протестующих идут по городу, у многих в руках каски и дубинки.

Ранее в этот день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения в столице страны Нур-Султане, а также в Алма-Ате, Алма-Атинской и Мангистауской областях по 19 января. Кроме того, Токаев подписал указ об отставке правительства республики на фоне массовых протестов.

Также в среду митингующие ворвались в здание администрации в Алма-Ате, мэрия загорелась. Также протестующие в Алма-Ате подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, митингующие захватили алма-атинскую резиденцию президента. В центре города также происходят столкновения митингующих с полицией.

Беспорядке в Казахстане прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он выразил уверенность, что страна сможет самостоятельно справиться со своими внутренними проблемами.

В ходе беспорядков в Алма-Ате избиты около 500 человек, среди которых 130 женщин и стариков. Сожжено 120 автомобилей, включая 33 машины скорой помощи и пожарные машины.

Протесты в Казахстане начались 4 января и продолжаются до сих пор. 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января выросла в два раза — с 60 тенге (10 рублей) до 120 тенге (20 рублей) за литр.

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