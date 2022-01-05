МВД опубликовало видео допроса подозреваемых в убийстве девочки в Костроме

Видео допроса двух задержанных педофилов, задержанных за убийство пятилетней девочки в Костроме, опубликовало МВД в среду, 5 января.

На кадрах задержанные называют свои личные данные, место рождения. Оба называют причиной задержания убийство малолетней.

«Задержан за убийство девочки пятилетней», — говорит один из них.

Главным управлением Следственного комитета РФ по Костромской области возбуждено уголовное дело по факту убийства девочки по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал представить оперативный доклад о ходе расследования.

4 января ребенок вышел гулять на улицу Северной Правды города Костромы. Оттуда ее забрали двое мужчин и скрылись. В поисках ребенка принимали участие следователи и криминалисты СУ СК России по Костромской области, сотрудники полиции, добровольцы отряда «Лиза Алерт». Подозреваемых и тело ребенка нашли в одном из общежитий города.

Как выяснили «Известия», 44-летний Денис Г. и 24-летний Вадим Б. надругались над ребенком перед убийством, после чего спрятали тело ребенка в спортивную сумку, чтобы в дальнейшем избавиться от него, однако были задержаны полицией.

Следственный комитет опубликовал видео с места убийства. В прокуратуре Костромской области также рассказали, что мужчины, которые признались в убийстве пятилетней девочки в Костроме, ранее были судимы.