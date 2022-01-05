Путин назвал продукцию «Алмаз-Антей» самой надежной системой ПВО

Системы ПВО производства концерна «Алмаз-Антей» — самое надежное в мире и самое востребованное на мировом рынке вооружение. Об этом в среду, 5 января, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с генеральным конструктором «Алмаз-Антей» Павлом Созиновым, говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Это общепризнанный факт», — сказал глава государства.

Также он обсудил с собеседником гражданскую продукцию концерна, отметив, что компания уже 20 лет не только активно консолидировала все возможности в этой сфере, но и многократно их нарастила.

«На сегодняшний день те технологии, которые преимущественно были развиты за последние 10–15 лет под военную продукцию, востребованы оказались и под гражданскую продукцию, и мы продолжаем не только сборочные производства, но и технологические решения развивать», — ответил Созинов.

По его словам, из 140 тыс. сотрудников предприятий концерна около 30% заняты производством гражданской продукции. Предприятия производят продукцию в сфере управления воздушным движением, создают метеорадары, работают в области медицинской техники.

22 декабря разработчик зенитных комплексов С-300, С-400 и С-500 опубликовал фотографии электромобиля собственной разработки. Рабочее название электроавтомобиля — E-NEVA. Машина представляет собой кроссовер длиной 4500 мм. Пробег на одном заряде составит 463 км, максимальная скорость — 197 км/ч. Электромобиль сможет разогнаться до 60 км/ч за 2,7 с.

2 ноября директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил, что Индия, Китай и ряд других партнеров России могут стать первыми покупателями зенитной ракетной системы нового поколения С-500. Кроме того, он рассказал, что порядка десяти стран проявляют к покупке ЗРК С-400 «весьма живой интерес».

В том же месяце глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что главные отличия зенитной ракетной системы С-550 от предыдущих моделей таких систем состоят в «дальности ракеты с возможностью перехвата любых целей» и большей дальности обнаружения.

С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») — это комплекс дальнего действия и высотного перехвата с высоким потенциалом противоракетной обороны, способный перехватывать баллистические ракеты. Система поражает не только баллистические, но и аэродинамические цели и крылатые ракеты в радиусе около 600 км.