В «Роскосмосе» рассказали о ситуации в городе Байконур на фоне протестов

В казахстанском городе Байконур, где находится одноименный космодром, сохраняется спокойная ситуация. Правоохранительные органы работают в обычном режиме. Об этом в среду, 5 января, сообщили журналистам в госкорпорации «Роскосмос».

Глава администрации города Константин Бусыгин регулярно докладывает главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину об обстановке вокруг космодрома, добавили в пресс-службе госкорпорации.

При этом в других городах Казахстана ситуация в среду обострилась. Так, в Павлодаре митингующие прорвались к зданию областной администрации. В Алма-Ате участники протеста ворвались внутрь администрации, после здание загорелось. Попытки нападения на администрации предпринимались еще в нескольких городах Казахстана.

Также протестующие в Алма-Ате подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и резиденцию президента. В центре города также происходят столкновения митингующих с полицией.

В результате протестов за медицинской помощью обратились 190 человек, в том числе 137 полицейских. 40 человек были госпитализированы, семеро из них находятся в реанимации.

В этот же день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства республики на фоне массовых протестов. Также глава республики ввел режим чрезвычайного положения в Алма-Ате, Нур-Султане, Алма-Атинской и Мангистауской областях. Он будет действовать в этих регионах с 5 по 19 января.

Столкновения между силовиками и демонстрантами вспыхнули в ряде городов Казахстана вечером 4 января. Тогда ожесточенные акции протеста проходили в центре Алма-Аты, в Нур-Султане, Актау и других населенных пунктах страны. Так, митингующие в Алма-Ате поджигали полицейские машины и бросали в силовиков бутылки. В ответ правоохранители начали разгонять протестующих и уже оттеснили их с площади Республики. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов применили против манифестантов шумовые гранаты и гранаты со слезоточивым газом.

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января выросла в два раза — с 60 до 120 тенге за литр. Власти пообещали снижение стоимости газа.