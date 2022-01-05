Прямой эфир
Мир
В Совфеде заявили о готовности России помочь Казахстану в связи с протестами
Спорт
ФК «Краснодар» расторг контракт с тренером Гончаренко
Мир
В Алма-Ате протестующие начали штурм здания мэрии
Общество
Москвичей предупредили о сильной метели 5 января
Политика
В ГД пообещали как можно скорее ввести пожизненное заключение для педофилов
Происшествия
В Новосибирске мать с тремя детьми госпитализировали после отдыха в бассейне
Общество
В России за сутки выявили 15 772 случая COVID-19
Мир
В больницы Алма-Аты после протестов обратились 190 человек
Общество
В ГП заявили о развернутой в РФ кампании по продвижению фейков о вакцинах
Общество
В Госдуме предложили запретить продажу табака рожденным после 2014 года

В Подмосковье задержали подозреваемую в убийстве грудного ребенка

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Московской области следователи задержали 34-летнюю местную жительницу, подозреваемую в убийстве своей 10-месячной дочери. Об этом в среду, 5 января, сообщили в пресс-службе СУ СК по области.

По предварительным данным следствия, 4 января подозреваемая во время прогулки задушила свою дочь и спрятала тело в ближайшей лесополосе, закопав в снегу.

«В правоохранительные органы обратилась родственница женщины, обеспокоенная ее долгим отсутствием. В ходе поисков в вечерние часы было обнаружено тело ребенка без признаков жизни, также была найдена и задержана подозреваемая», — говорится в сообщении.

В ходе допроса подозреваемая признала свою вину, раскаялась в содеянном и рассказала следователю об обстоятельствах совершенного ею преступления. Отмечается, что в ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение, а также следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения.

26 октября в одном из жилых домов города Ростова в Ярославской области женщина выбросила свою четырехлетнюю дочь из окна третьего этажа. Согласно версии следователей, подозреваемая выбросила ребенка с намеренной целью причинения смерти. Девочка была госпитализирована и отправлена в больницу.

Ход и результаты расследования дела о покушении на убийство ребенка поставил на особый контроль прокурор Ярославской области Дмитрий Попов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021