В Подмосковье задержали подозреваемую в убийстве грудного ребенка

В Московской области следователи задержали 34-летнюю местную жительницу, подозреваемую в убийстве своей 10-месячной дочери. Об этом в среду, 5 января, сообщили в пресс-службе СУ СК по области.

По предварительным данным следствия, 4 января подозреваемая во время прогулки задушила свою дочь и спрятала тело в ближайшей лесополосе, закопав в снегу.

«В правоохранительные органы обратилась родственница женщины, обеспокоенная ее долгим отсутствием. В ходе поисков в вечерние часы было обнаружено тело ребенка без признаков жизни, также была найдена и задержана подозреваемая», — говорится в сообщении.

В ходе допроса подозреваемая признала свою вину, раскаялась в содеянном и рассказала следователю об обстоятельствах совершенного ею преступления. Отмечается, что в ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение, а также следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения.

26 октября в одном из жилых домов города Ростова в Ярославской области женщина выбросила свою четырехлетнюю дочь из окна третьего этажа. Согласно версии следователей, подозреваемая выбросила ребенка с намеренной целью причинения смерти. Девочка была госпитализирована и отправлена в больницу.

Ход и результаты расследования дела о покушении на убийство ребенка поставил на особый контроль прокурор Ярославской области Дмитрий Попов.