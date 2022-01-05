Замглавы МИДа Грушко: точная повестка заседания Совета Россия–НАТО пока не обсуждается

Конкретная повестка предстоящего 12 января заседания Совета Россия–НАТО не обсуждается. Об этом 5 января заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

По словам высокопоставленного дипломата, из-за действий Североатлантического альянса в настоящее время нет структур, которые могли бы заниматься этим вопросом.

«Дело в том, что после недружественных шагов, предпринятых НАТО в отношении российского дипломатического присутствия в Брюсселе, у нас нет ни одного аккредитованного представителя при НАТО», — цитирует Грушко «РИА Новости».

Он напомнил, что нет и представителей России при Совете Россия–НАТО. Договоренность о проведении заседания Совета Россия–НАТО 12 января достигнута в принципиальном плане.

Российская делегация будет сформирована исходя из понимания Москвой вопросов, которые будут выноситься на обсуждение.

«Кто будет со стороны НАТО сидеть у микрофона или быть в составе тех людей, которые будут приглашены на это заседание, не обсуждается, как и не обсуждается повестка дня, поскольку нет структур на сегодняшний день, которые могли бы этим заниматься. НАТО приняло решение остановить всю деятельность Совета Россия–НАТО, кроме политдиалога», — добавил дипломат.

Если диалог о нерасширении НАТО не даст результата, то у РФ есть широкий выбор военно-технических инструментов для обеспечения безопасности, подчеркнул он.

Днем ранее в НАТО подтвердили проведение заседания Совета Россия–НАТО 12 января. В альянсе подчеркнули, что «диалог с Россией должен проводиться на основании взаимности и отвечать на озабоченности НАТО по поводу российских действий».

В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на заседании Совета Россия–НАТО будут обсуждать вопросы военной безопасности в Европе, а также ситуацию вокруг Украины.

Делегацию США на переговорах с Россией в Женеве по гарантиям безопасности возглавит первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман. Российскую делегацию возглавит замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.