Прямой эфир
Мир
В Совфеде заявили о готовности России помочь Казахстану в связи с протестами
Спорт
ФК «Краснодар» расторг контракт с тренером Гончаренко
Мир
В Алма-Ате протестующие начали штурм здания мэрии
Общество
Москвичей предупредили о сильной метели 5 января
Политика
В ГД пообещали как можно скорее ввести пожизненное заключение для педофилов
Происшествия
В Новосибирске мать с тремя детьми госпитализировали после отдыха в бассейне
Общество
В России за сутки выявили 15 772 случая COVID-19
Мир
В больницы Алма-Аты после протестов обратились 190 человек
Общество
В ГП заявили о развернутой в РФ кампании по продвижению фейков о вакцинах
Общество
В Госдуме предложили запретить продажу табака рожденным после 2014 года

Замглавы МИДа Грушко: точная повестка заседания Совета Россия–НАТО пока не обсуждается

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Конкретная повестка предстоящего 12 января заседания Совета Россия–НАТО не обсуждается. Об этом 5 января заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

О, мой год: как изменилась наша жизнь в 2021-м
Главные события, о которых говорили в России и в мире - в спецпроекте «Известий»

По словам высокопоставленного дипломата, из-за действий Североатлантического альянса в настоящее время нет структур, которые могли бы заниматься этим вопросом.

«Дело в том, что после недружественных шагов, предпринятых НАТО в отношении российского дипломатического присутствия в Брюсселе, у нас нет ни одного аккредитованного представителя при НАТО», — цитирует Грушко «РИА Новости».

Он напомнил, что нет и представителей России при Совете Россия–НАТО. Договоренность о проведении заседания Совета Россия–НАТО 12 января достигнута в принципиальном плане.

Российская делегация будет сформирована исходя из понимания Москвой вопросов, которые будут выноситься на обсуждение.

«Кто будет со стороны НАТО сидеть у микрофона или быть в составе тех людей, которые будут приглашены на это заседание, не обсуждается, как и не обсуждается повестка дня, поскольку нет структур на сегодняшний день, которые могли бы этим заниматься. НАТО приняло решение остановить всю деятельность Совета Россия–НАТО, кроме политдиалога», — добавил дипломат.

Если диалог о нерасширении НАТО не даст результата, то у РФ есть широкий выбор военно-технических инструментов для обеспечения безопасности, подчеркнул он.

Днем ранее в НАТО подтвердили проведение заседания Совета Россия–НАТО 12 января. В альянсе подчеркнули, что «диалог с Россией должен проводиться на основании взаимности и отвечать на озабоченности НАТО по поводу российских действий».

В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на заседании Совета Россия–НАТО будут обсуждать вопросы военной безопасности в Европе, а также ситуацию вокруг Украины.

Делегацию США на переговорах с Россией в Женеве по гарантиям безопасности возглавит первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман. Российскую делегацию возглавит замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021