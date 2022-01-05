Москвичей предупредили о сильной метели 5 января
В Москве с 12:00 до 20:00 5 января ожидается сильная метель. Об этом предупредило Главное управление МЧС по столице.
В столице, по прогнозу Росгидромета, ожидается налипание мокрого снега и гололед. На дорогах возможны снежные заносы. Скорость ветра будет достигать 15 м/с.
«В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по г. Москве рекомендует: управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений», — говорится в сообщении регионального ведомства.
При этом в Москве с 5 января ожидается резкое потепление. Температура воздуха в городе будет около 0 градусов, предупреждал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Также 5 января научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в субботу, 8 января, жителей Москвы ожидает резкое похолодание. Температура воздуха опустится до –10…–14 градусов.