В Новосибирске мать с тремя детьми госпитализировали после отдыха в бассейне
Женщину с тремя детьми госпитализировали после посещения бассейна в Новосибирске. Об этом в среду, 5 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.
По данным ведомства, 4 января семья с тремя детьми, а также их родственники сняли на сутки коттедж для отдыха. Вечером члены семьи купались в бассейне, расположенном в гостевом доме, после чего у всех купавшихся появился кашель и недомогание.
5 января членам семьи была вызвана скорая помощь, в настоящее время женщина с тремя детьми госпитализирована в детскую больницу для оказания медицинской помощи.
«Обстоятельства происшествия устанавливаются в ходе проверки, проводимой сотрудниками отдела СКР, результаты которой взяты в прокуратуре на контроль», — говорится в сообщении.
3 января девятеро детей были госпитализированы с подозрением на отравление парами хлора в Омске после посещения спортивно-оздоровительного комплекса «Райская лагуна». Состояние троих детей оценивается как средней степени тяжести.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).