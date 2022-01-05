Президент Казахстана Токаев призвал митингующих не поддаваться на провокации извне

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января обратился к гражданам страны с просьбой проявить благоразумие и не поддаваться на провокации, «эйфории митинговщины и вседозволенности».

Обращение было сделано из-за проходящих в стране протестов на фоне повышения цен на сжиженный газ.

«Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Это преступление, за которым может последовать наказание. Власть не падет, но нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог», — сказал Токаев.

Токаев отметил, что на карту сейчас поставлены благополучие казахстанцев и место страны на мировой арене. Президент страны добавил, что законные требования со стороны протестующих будут учтены.

«Будут приняты соответствующие решения. Завтра состоится рабочее совещание по всем этим вопросам», — уточнил Токаев.

Ранее в среду Токаев ввел режим чрезвычайного положения (ЧП) в Алма-Атинской области. В период действия режима ЧС в регионе будет действовать комендантский час с 23:00 до 7:00. Также с 5 по 19 января режим ЧС действует в Алма-Ате и Мангистауской области.

В этот же день в МВД Казахстана сообщили, что за нарушения общественного порядка в ходе акций протестов задержано более 200 граждан. В столкновениях пострадали 95 сотрудников правоохранительных органов. Начаты досудебные расследования. Также в ведомстве отметили, что протестующие пытались напасть на администрации ряда городов.

Столкновения между силовиками и демонстрантами вспыхнули в ряде городов Казахстана вечером 4 января. Ожесточенные акции протеста проходили в центре Алма-Аты, в Нур-Султане, Актау и других населенных пунктах страны. Так, митингующие в Алма-Ате поджигали полицейские машины и бросали в силовиков бутылки. В ответ правоохранители начали разгонять протестующих и уже оттеснили их с площади Республики. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов применили против манифестантов шумовые гранаты и гранаты со слезоточивым газом.

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января выросла в два раза — с 60 до 120 тенге за литр.