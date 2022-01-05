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Ребенка госпитализировали после посещения бассейна в Петербурге

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После посещения бассейна спа-отеля в Санкт-Петербурге пятилетний мальчик был госпитализирован. По данным «Известий», инцидент произошел 4 января в Петергофе.

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Ребенок чуть не захлебнулся в бассейне и был госпитализирован в тяжелом состоянии в отделение интенсивной терапии.

По предварительным данным, мальчик из благополучной семьи. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

3 января девятеро детей были госпитализированы с подозрением на отравление парами хлора в Омске после посещения спортивно-оздоровительного комплекса «Райская лагуна». Состояние троих детей оценивается как средней степени тяжести.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

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