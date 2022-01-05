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Эксперт рассказал о появлении в 2022 году гибрида человека и ИИ

Эксперт Бухановский: в 2022 году появятся гибриды человека и искусственного интеллекта
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В 2022 году появятся гибриды человека и искусственного интеллекта (ИИ). Об этом 5 января заявил директор Центра компетенций Национальной технологической инициативы «Технологии машинного обучения и когнитивные технологии» на базе университета ИТМО Александр Бухановский.

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Бухановский указал, что принцип работы когнитивных «кентавров» или гибридных систем основан на совместном итеративном решении сложной задачи человеком и ИИ. Причем они будут действовать на равных.

«Таким образом, человек и искусственный интеллект могут одновременно проявлять свои сильные качества (человек — за счет интуиции, а ИИ — за счет быстродействия и безусловной памяти), что позволяет достичь лучшего результата, чем по отдельности», — сказал Бухановский «РИА Новости».

Также в 2022 году трендом станут аватар-подобные технологии. Чтобы аватар смог самообучаться и развиваться, необходимы так называемые метакогнитивные информационные технологии, воспроизводящая реакцию человека на подобные взаимодействия, пояснил Бухановский.

«Такие технологии могут породить целый набор прикладных решений, связанных с аватарами, например «цифрового инквизитора», позволяющего своему пользователю уверенно существовать даже в «фейковых вселенных», или «охотника за головами», способного по цифровому следу «вычислить» высококвалифицированного специалиста (который совсем не собирается менять работу) и сделать ему предложение, от которого он с высокой вероятностью не сможет отказаться», — добавил эксперт.

Днем ранее ученый, руководитель фонда «Наука против старения» и общественной организации Open Longevity Михаил Батин заявил, что нынешнее поколение с большой гарантией доживет до технологий бессмертия.

Он отметил, что для достижения прорыва в вопросе бессмертия нужно суметь смоделировать деятельность мозга. Пока ученые мало что могут сказать о том, как работает сознание, но они активно работают в этом направлении.

Ранее, в ноябре 2021 года, президент РФ Владимир Путин заявил о важности работы искусственного интеллекта на благо человека. Российский лидер считает, что необходимо обеспечить безопасность новых технологий для человечества, чтобы они работали «на благо человека, помогали сберечь планету, обеспечить ее устойчивое развитие».

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