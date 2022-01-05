Toyota обошла General Motors по продажам автомобилей в США

General Motors впервые за 90 лет проиграла лидерство на рынке автомобилей в своей стране. Первое место по продажам в США заняла компания Toyota. GM поставила на американский рынок 2,2 млн автомобилей. Японский производитель продал в США на 100 тыс. машин больше. Одной из причин смены лидера стало отсутствие электронных чипов в машинах GM в связи с логистическим кризисом, передает телеканал «Известия». Из-за этого продажи американцев в 2021 году упали на 13%. Toyota, в свою очередь, лучше конкурентов устранила проблемы поставок.

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