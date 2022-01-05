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В ГП заявили о развернутой в РФ кампании по продвижению фейков о вакцинах

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В России развернута масштабная кампания по продвижению в интернете фейковой информации о вакцинах против коронавируса. Об этом в среду, 5 января, сообщили в Генпрокуратуре РФ (ГП).

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«В сети интернет развернута масштабная кампания по продвижению недостоверной информации о смертельной опасности вакцин от новой коронавирусной инфекции, о неминуемом вымирании привитого населения планеты, чипировании людей и так далее», — сообщили ТАСС в ведомстве.

В ГП добавили, что подобные публикации размещаются также в Telegram-каналах, где предлагают приобрести сертификаты вакцинации, QR-коды и результаты ПЦР-тестов.

Ранее, 28 декабря, полковник полиции в отставке Алексей Трифонов сообщил, что автор Telegram-канала «Ковид Сопротивление» зарабатывает на распространении ложной информации о коронавирусе до 22,6 млн рублей в год.

По его словам, «Ковид Сопротивление» — одна из наиболее популярных площадок по тиражированию фейков о вакцинации и COVID-19, сейчас у него почти 130 тыс. подписчиков. Эксперт отметил, что там активно отрицают существование пандемии, называют ковид телевирусом, а вакцинацию — уколизацией и утилизацией.

До этого, 24 ноября, первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль заявил, что фейки о вакцинации, которые в соцсетях распространяют популярные люди, тормозят достижение в России коллективного иммунитета. Также парламентарий указал на вред антинаучных высказываний докторов о вакцинации и призвал пресекать подобные попытки.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что к вопросу наказания антипрививочников надо относиться сбалансированно и не превращать в «атаку на ведьм». По его словам, когда медики отговаривают от вакцинации — это плохо, но в выборе наказания в случае такого поведения нужен сбалансированный и спокойный подход.

23 ноября глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что ведомство возбудило 60 уголовных дел за фейки о мерах по борьбе с коронавирусом. Согласно статистике СК, расследования завершены по 34 делам.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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