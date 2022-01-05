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Bloomberg предрек отсутствие газа в Европе через два месяца

Bloomberg: Европа может остаться без газа через два месяца из-за морозов и дефицита топлива
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Страны Европы могут остаться без газа спустя два месяца морозов из-за низких запасов голубого топлива в хранилищах на данный момент. Об этом в среду, 5 января, пишет Bloomberg.

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«Впереди два самых холодных месяца зимы, и есть опасения, что в Европе может закончиться газ», — говорится в публикации.

По информации издания, топливный кризис в Европе — следствие перехода к возобновляемым источникам энергии, а также снижения собственной добычи природного газа и отсутствия дополнительных поставок.

Вместе с тем вице-президент консалтинговой компании Wood Mackenzie Массимо Ди Одоардо связал возможный выход из кризиса с «Северным потоком – 2» (СП-2). По его словам, «не совсем понятно, как можно достичь нужного уровня запасов газа в хранилищах» без дополнительных поставок российского газа по трубопроводу.

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, в свою очередь, заявил 4 января, что в ходе визита на Украину не будет обсуждать СП-2, поскольку сейчас вопросом трубопровода занимаются регулирующие органы Германии.

Ранее в тот же день цены фьючерсов на газ в Европе после падения накануне ниже $800 вновь превысили показатель в $1000 за тысячу кубов.

28 декабря постпред России при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов заявил, что вопрос о сроках сертификации газопровода «Северный поток – 2» является политическим, а не техническим.

В ноябре регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. Продолжить процедуру можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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