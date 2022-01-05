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Делегацию США на переговорах с РФ по безопасности возглавит Шерман

Коалиция во главе с США нанесла удары по огневым позициям в Сирии

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Международная коалиция, во главе которой стоят Соединенные Штаты, нанесла удары по огневым позициям в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии. Об этом 4 января рассказали в пресс-службе коалиции.

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«Примерно с 15:40 (23:40 мск) сегодняшнего дня силы коалиции осуществляли наблюдение за несколькими площадками запуска ракет непрямого действия, которые представляли неминуемую угрозу в окрестностях Green Village (военная база. — Ред.) в Сирии», — приводит заявление «РИА Новости».

Отмечается, что удар был нанесен в порядке самообороны и с целью устранения возникшей угрозы.

В пресс-службе заявили, что коалиция «оставляет за собой право защищать себя и партнеров перед лицом любой угрозы, а также продолжит делать всё возможное для защиты этих сил».

При этом, как следует из заявления, ненаправленные атаки со стороны противников могли представлять угрозы гражданскому населению Сирии и способны спровоцировать массовые жертвы.

Ранее, 31 декабря, сирийское государственное агентство телерадиовещания сообщало о том, что на юге провинции Эль-Хасаке обстреляли военную базу Соединенных Штатов. Данных о возможных пострадавших и разрушениях не поступало.

15 декабря представитель центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США Билл Урбан заявил о том, что американские военные уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который двигался в направлении военной базы США и западной коалиции близ сирийского населенного пункта Эт-Танф.

Ранее, 5 декабря, взрывы прозвучали на американской базе на границе Сирии и Ирака. Отмечается, что несколько взрывов были слышны на территории самой базы в районе Ат-Танф восточнее города Хомс.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. США под предлогом борьбы с террористами вторглись на территорию страны без разрешения властей и ООН.

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