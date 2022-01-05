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В Алма-Ате произошли столкновения протестующих и полиции

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На площади Республики в центре Алма-Аты вечером 4 января вспыхнули столкновения между митингующими и силовиками. По словам очевидцев, для разгона митингующих применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Накрыло волной: тысячи протестующих вышли на митинги в Казахстане
Некоторые демонстрации переросли в столкновения с полицией

Толпа протестующих избила одного сотрудника полиции и продолжает громить машины сотрудников правоохранительных органов.

Источник «Известий» рассказал, что протестующие в Алма-Ате нанесли повреждения полицейской технике, часть из которой восстановлению уже не подлежит.

При этом здание городской администрации оцеплено большим количеством полицейских, сотрудниками СОБРа и спецназа. Позднее алматинской полиции удалось оттеснить участников митинга с площади.

По данным МВД Казахстана, за нарушения общественного порядка в ходе акций протестов в Казахстане задержаны более 200 граждан. В столкновениях пострадали почти 100 сотрудников правоохранительных органов. Повреждены 37 служебных автомобилей.

В ночь на 5 января сообщалось, что демонстранты разошлись по домам, однако к утру среды вновь появлялись данные о группах людей, которые начали выходить на улицы или вовсе не расходились всю ночь.

Из-за прошедших в Казахстане стихийных протестов глава республики Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения в Алма-Ате и Мангистауской области. Он будет действовать в этих регионах с 5 по 19 января.

На этот период в городе будут запрещены массовые мероприятия и забастовки, продажа оружия, боеприпасов и алкоголя. У физлиц, имеющих оружие, его изымут на время режима ЧП. Кроме того, будет действовать комендантский час с 23:00 до 7:00. К тому же ограничено движение транспорта по Алма-Ате, запрещены въезд и выезд до 19 января.

Кроме того, в среду Токаев подписал указ об отставке правительства республики на фоне массовых протестов. В документе, опубликованном на сайте президента, говорится, что временно исполнять обязанности премьера будет первый вице-президент Алихан Смаилов.

Вместе с этим президент Казахстана распорядился произвести кадровые перестановки в руководстве страны на фоне массовых протестов. В связи с этом он подписал документ о назначении нового государственного секретаря и первого заместителя председателя комитета нацбезопасности страны.

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января выросла в два раза — с 60 до 120 тенге за литр.

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