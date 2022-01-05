В Костроме задержали двух подозреваемых в убийстве пятилетней девочки

В Костромской области задержали двух мужчин, подозреваемых в похищении и убийстве пятилетней девочки. Они признались в совершении преступления, сообщили 4 января в управлении СК РФ по региону.

По данным следствия, девочка во вторник вышла на улицу Северной Правды на прогулку, где ее забрали двое мужчин и скрылись с ребенком в неизвестном направлении.

Тетя ребенка уточнила, что девочка ждала мать, которая работала уборщицей в кинотеатре. Ребенок заскучал и отпросился выйти на улицу, чтобы посмотреть на елку, которая стояла перед зданием.

Позже тело девочки нашли в одном из общежитий города. На нем судебные медицинские эксперты насчитали множество ножевых ранений.

Как выяснили «Известия», 44-летний Денис Г. и 24-летний Вадим Б. надругались над ребенком перед убийством, после чего спрятали тело ребенка в спортивную сумку, чтобы в дальнейшем избавиться от него, однако были задержаны полицией до того, как смогли предварить свой план.

Подозреваемые в убийстве малолетней уже были судимы ранее. Денис Г. — за педофилию, Вадим Б. — за кражу.