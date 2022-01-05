В Улан-Удэ без водоснабжения из-за аварии остались 17 домов
Авария на водопроводных сетях произошла в Улан-Удэ, без водоснабжения остались 17 домов. Об этом сообщили в среду, 5 января, в пресс-службе мэрии города.
Отмечается, что сейчас ремонтная бригада откачивает воду и определяет место утечки.
По предварительным данным, течь образовалась из водопроводной трубы диаметром на ул. Сахъяновой. В зоне затопления перекресток ул. Ключевская и ул. Сахъяновой. Трамвайное и автомобильное движения временно перекрыты.
В мэрии добавили, что на месте работают два самосвала, три вакуумные машины, три пескоразбрасывающие машины, два трактора-щетки и грейдер. Бригада дворников помогает расчистить трамвайные пути для восстановления движения.
«После определения места аварии начнутся земляные работы», — уточнили в МУП «Водоканал».
В ночь на 23 декабря на ТЭЦ-1 в Улан Удэ произошла авария. По информации властей, ее причиной стало короткое замыкание с дальнейшим возгоранием электрической проводки. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пожар. Никто в результате происшествия не пострадал.
В зоне ограниченного теплоснабжения после аварии оставались более тысячи жилых домов, в которых проживают 95 тыс. человек
После происшествия в городе был временно объявлен режим ЧС республиканского масштаба.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217.1 УК РФ («Нарушение требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»).