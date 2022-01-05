Трое смотрителей сафари-парка пострадали при нападении тигра в Японии

В сафари-парке в японском городе Насу префектуры Тотиги тигр напал на трех смотрителей. Об этом в среду, 5 января, сообщает NHK.

Отмечается, что инцидент произошел в среду в 08:30 по местному времени (02.30 мск) перед открытием парка посетителям, когда работники начали переводить тигров из клеток на улицу.

По данным издания, пострадали один мужчина и две женщины, одна из которых находится в больнице в тяжелом состоянии. В медицинское учреждение ее доставляли вертолетом.

На месте происшествия работает полиция, детали происшествия уточняются.

В августе в одном из сел Нанайского района Хабаровского края амурский тигр набросился на рабочего с лесозаготовки, в результате мужчина погиб.

Мужчина вышел ночью из вагончика и пропал. Утром его коллеги обнаружили фонарик, тапочки, одежду и кровь. На месте также были замечены тигриные следы и следы волочения в лес.

Позже инспекторы застрелили тигра.