Прокуратура начала проверку по факту пожара на Амурском ГПЗ
Прокуратура начала проверку по факту пожара, который произошел 5 декабря на Амурском газоперерабатывающем заводе.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, в результате возгорания никто не пострадал.
По информации регионального главка МЧС, локальное возгорание газа произошло на одной из установок, когда там проводились пусконаладочные работы под нагрузкой.
Согласно данным «Известий», пожар оперативно ликвидировали в 10:50 (4:50 мск). Угрозы заводу и ближайшим населенным пунктам нет.
Пожар произошел на Амурском ГПЗ в городе Свободном ранее в среду. Возгорание было зафиксировано на установке 1-40 Р1. Обстоятельства произошедшего уточняются.