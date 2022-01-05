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В США предложили отправить экс-президентов страны на встречу с Путиным

Политолог Ульман предложил отправить бывших президентов США на встречу с Путиным
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Старший советник Атлантического совета в Вашингтоне Харлан Ульман предложил созвать совет предшественников главы Белого дома Джо Байдена, чтобы решить внутренние и внешние политические проблемы страны. Об этом в понедельник, 3 января, он написал в статье для издания The Hill.

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«Джимми Картер в силу возраста может не присутствовать. Билл Клинтон, Джордж Буш, Барак Обама и Дональд Трамп в совокупности представляют 32 года президентского опыта», — пояснил он.

По его словам, роль экс-президентов будет заключаться в том, чтобы объединить свои партии вокруг набора жизненно необходимых корректирующих действий.

Совет, согласно мнению Ульмана, мог бы создать план для решения важнейших проблем, стоящих перед нацией.

Эксперт предлагает распространить эту идею и на совместные встречи американской администрации с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным.

31 декабря президент США Джо Байден по итогам телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что ожидает прогресса от предстоящих раундов переговоров.

При этом в декабре предшественник Байдена Дональд Трамп заявил, что его расстроило поведение нынешнего главы Белого дома на переговорах с российским лидером, которые состоялись 7 декабря, назвав его «некомпетентным».

Трамп также охарактеризовал свои отношения с президентом России Владимиром Путиным, в очередной раз отметив, что «с Россией у нас не было проблем, у меня не было проблем».

Ранее, 24 ноября, Дональд Трамп напомнил, что при нем Россия и Китай не угрожали Соединенным Штатам.

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