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В Госдепе понадеялись на отсутствие причин для новых санкции против РФ

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Россия имеет представление о возможном «экономическом ответе» США в случае ее вторжения на территорию Украины, однако на данный момент такие рестрикции являются гипотезой. Об этом заявил в среду, 5 января, пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс в ходе телефонного брифинга.

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«Мы надеемся, что экономический ответ в отношении России останется гипотезой», — отметил Прайс.

Он отметил, что вопрос санкций не будет стоять на повестке предстоящих переговоров с Россией о стратегической стабильности, и «США используют любые возможности обсудить с партнерами военное строительство РФ» на границе с Украиной.

3 января российский сенатор Алексей Пушков заявил, что президент США Джо Байден не планирует вводить санкции против России, поскольку тогда у Соединенных Штатов не останется политических и экономических рычагов давления на Кремль. Кроме того, сенатор отметил, что при вводе США «адских» санкций, положение России будет усложнено, но это «даст ей полную свободу рук».

31 декабря Байден заявил о том, что предупредил Путина во время переговоров о недопустимости военных действий в отношении Украины. Это приведет к санкциям и усилению присутствия США в Европе, пояснил американский президент. Путин в ответ предостерег от новых рестрикций, указав, что это может привести к разрыву отношений двух держав.

Несколькими днями ранее вице-президент США Камала Харрис сообщила, что из-за ситуации вокруг Украины РФ могут ждать небывалые санкции.

Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января. После этого, 12 января, вопрос европейской безопасности и ситуации на Украине будет обсуждаться на встрече Совета Россия–НАТО и 13 января с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах «вторжения» РФ на Украину. Так, 4 декабря американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных».

Москва неоднократно отвергала подобные данные. Так, 23 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин добавил, что из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.

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