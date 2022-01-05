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Трамп отменил пресс-конференцию по случаю годовщины штурма Капитолия

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Бывший президент США Дональд Трамп отменил ранее запланированную пресс-конференцию в честь годовщины событий у Капитолия 6 января.

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«В свете полной предвзятости и нечестности демократического комитета [расследующего штурм] 6 января, <...> и фейковых новостных СМИ, я отменяю пресс-конференцию 6 января в Мар-а-Лаго», — говорится в заявлении Трампа.

Он подчеркнул, что вместо этого выступит на митинге в субботу, 15 января в штате Аризона/

При этом он повторил в очередной раз свои обвинения в фальсификации президентских выборов.

Как отмечает газета Politico, объявление экс-президента об отмене пресс-конференции является «хорошей новостью для республиканцев в сенате, которые опасались, что Трамп вновь будет призывать партию обсудить прошедшие выборы.

Ранее ожидалось, что Трамп на пресс-конференции 6 января не только поговорит о выборах 2020 года, но и осудит расследование специального комитета палаты представителей по делу о штурме здания конгресса.

Ранее, 2 января, Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис отметят годовщину восстания в Капитолии. В частности, президент и вице-президент выступят в одной из частей серии мероприятий, организованных демократами в годовщину протестов.

6 января 2021 года сторонники действовавшего на тот момент президента Дональда Трампа устроили митинг, после которого ворвались в здание Капитолия, из-за чего было сорвано утверждение итогов состоявшихся в ноябре президентских выборов. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский.

Позднее Федеральное бюро расследований возбудило более 160 уголовных дел. Наказанием по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия может стать лишение свободы до 20 лет.

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