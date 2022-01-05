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Четырехлетняя племянница Джорджа Флойда получила огнестрельное ранение

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В Хьюстоне в своем доме из огнестрельного оружия была ранена четырехлетняя племянница Джорджа Флойда, за убийство которого экс-полицейского приговорили к более чем 20 годам лишения свободы. Об этом пишет во вторник, 4 января, New York Post.

В полиции подтвердили факт вооруженного нападения на дом, где жили родственники Флойда.

Отмечается, что нападение произошло в новогоднюю ночь, когда в доме находились четверо взрослых и двое детей. Девочка спала в своей кровати, когда в нее выстрелили.

В результате вооруженного нападения у девочки пробито легкое, печень, а также сломаны три ребра. Она находится в больнице в стабильном состоянии после проведенной врачами экстренной операции.

В заявлении полиции говорится, что они не знают, стрельбу устроил один или несколько человек. У полицейских в настоящее время нет подозреваемых, и они не знают возможных мотивов преступления.

25 мая 2020 года 45-летний офицер полиции Миннеаполиса Дерек Шовин при задержании Джорджа Флойда применил удушающий прием, в результате чего афроамериканец скончался. После смерти Флойда в США произошли массовые протесты и беспорядки. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, в том числе в Вашингтоне и Нью-Йорке, вводился комендантский час.

В апреле прошлого года присяжные признали Шовина виновным по трем пунктам обвинения: убийство второй и третьей степени, а также непредумышленное убийство второй степени.

Позже минюст США начал гражданское расследование против полиции Миннеаполиса. Целью является «определить, допускает ли управление полиции Миннеаполиса тенденции или практику неконституционного или незаконного поведения правоохранительных органов».

В июне американский суд приговорил Шовина к 22,5 года тюремного заключения.

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