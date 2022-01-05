Вильфанд предупредил москвичей о резком похолодании 8 января
Жителей Москвы ожидает резкое похолодание на 10-11 градусов в субботу, 8 января. О таком скачке температуры рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
При этом, по его словам, атмосферное давление, наоборот, повысится на 20-25 мм ртутного столба уже с четверга.
«Ночью [в субботу] будет 10-14 градусов мороза, а днем — от 5 до 10 градусов мороза. Ох, как похолодает, так как температура понизится сразу на 10-11 градусов», — цитирует синоптика ТАСС.
Вильфанд также спрогнозировал «хорошую и комфортную зимнюю погоду» до конца новогодних каникул. По его словам, в ближайшие дни москвичей ночью ожидает температура до -10 градусов, а днем до минус 5-7 градусов.
Ранее во вторник ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что 5 января через Центральную Россию пройдет циклон «Аннет», который принесет в Москву метель и снегопад.
Днем ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что 5 января в Москве ожидается резкое потепление. Он заявил, что мокрый снег, метель и гололедица, которые ожидаются в столице, начнут отступать 6 января, а уже 7 и 8 января в столицу придет похолодание по –15 градусов.