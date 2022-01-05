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Два человека пострадали при столкновении двух легковушек на МКАД

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На МКАД в Москве в ночь на среду, 5 января, столкнулись два легковых автомобиля, в результате пострадали два человека.

По данным «Известий», ДТП случилось на 25-м км кольцевой автодороги. Столкнулись электромобиль BYD и KIA.

На месте происшествия работала скорая помощь, пострадавших осмотрели медики. Об их состоянии информации нет.

В настоящее время выясняются все обстоятельства аварии.

Днем ранее, 4 января, в Воронеже произошло столкновение маршрутного автобуса с ограждением. В результате ДТП пострадали 15 человек, из них 11 взрослых и, по предварительным данным, четверо детей.

По предварительным данным, 38-летний водитель маршрутного автобуса «ЛиАЗ» не справился с управлением и допустил наезд на препятствие (бордюрный камень).

В тот же день в Ленинградской области на трассе «Кола» недалеко от деревни Доможирово произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и автобуса, в котором ехали дети. В результате аварии один человек погиб, еще пятеро, находившиеся в легковушках, пострадали, среди них двое детей. 40 пассажиров автобуса не пострадали.

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