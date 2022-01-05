Украину сравнили с банкоматом для Евросоюза

Украина стала банкоматом для Евросоюза из-за потока трудовых мигрантов из страны. Об этом во вторник, 4 января, сказал украинский экономист Юрий Атаманюк.

Он вспомнил заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что ЕС — это не благотворительная организация или банкомат.

«Я расскажу, кто для кого является банкоматом. И докажу, что Украина является банкоматом для Европы», — подчеркнул Атаманюк в эфире телеканала «Наш».

Экономист отметил, что сейчас в Евросоюзе трудятся семь миллионов трудовых мигрантов из Украины. Они производят в два раза больше ВВП, чем на Украине. Атаманюк считает, что такая ситуация выгодна для европейцев, но никак не для Украины.

Экономист предположил, что в будущем украинский рынок будет завален европейскими товарами, а это может поспособствовать уничтожению местной промышленности.

Ранее бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что украинская политика — это «лютый треш». Дипломат считает, что цель украинских политиков — доступ к денежным средствам и «воспроизведение себя в политике».

1 декабря стало известно, что Украина начала переговоры с Еврокомиссией (ЕК) по новому пакету финансовой помощи объемом более €1,2 млрд.

В октябре ЕК приняла решение предоставить Украине транш в размере €600 млн в рамках программы макрофинансовой помощи. Как отметил исполнительный вице-президент комиссии по экономическим вопросам Валдис Домбровскис, решение о транше является свидетельством поддержки Евросоюза программы реформ на Украине.