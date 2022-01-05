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Протесты в Казахстане не повлияли на авиарейсы из России

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Рейсы из Москвы в города Казахстана продолжают выполняться, несмотря на протесты в республике. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло столичных аэропортов.

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Из табло «Шереметьево» следует, что «Аэрофлот» в среду, 5 января, выполнит по одному рейсу из Алма-Аты и Нур-Султана в российскую столицу, вечером запланирован перелет из Москвы в Алма-Ату.

На онлайн-табло «Домодедово» можно найти рейсы авиакомпании Air Astana в Алма-Ату и обратно. На среду запланированы рейсы из Алма-Аты и Нур-Султана в Москву и обратно.

Ранее в этот день стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения в Алма-Ате и Мангистауской области из-за беспорядков на фоне акцией протестов. Он будет действовать до 19 января.

Столкновения между силовиками и демонстрантами вспыхнули на во вторник вечером. Всего на площади Республики в Алма-Ате собрались около тысячи человек. Сообщалось, что на демонстрации полицейская машина взорвалась, еще около десяти автомобилей горели. В свою очередь, очевидцы рассказали, что силовики разгоняли толпу с помощью светошумовых гранат и слезоточивого газа.

Тогда же Токаев выступил с телеобращением, в котором призвал казахстанцев проявить благоразумие и не поддаваться на провокации. Призывы митингующих атаковать гражданские и военные ведомства Казахстана он назвал абсолютно незаконными.

Протесты в Казахстане начались из-за повышения цен на сжиженный газ 2 января. Водители вышли на улицы, требуя снизить цены на топливо. С начала 2022 года цены возросли с 60 до 120 тенге (20,5 рубля) за литр.

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