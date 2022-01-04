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США заявили об отсутствии планов отправлять дополнительные силы в Европу

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Увеличение присутствия НАТО в Европе возможно при условии ухудшения ситуации вокруг Украины, а также соответствующих запросов со стороны членов Североатлантического альянса, а также союзников, однако на данный момент таких условий нет. Об этом во вторник, 4 января, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

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«Это зависит от того, как мы ранее заявляли, будет ли другое вторжение и запросит ли какой-либо союзник по НАТО дополнительного потенциала. Мы бы рассмотрели этот запрос. Ни одно из этих двух условий не произошло», — отметил он на брифинге.

Ранее во вторник стало известно, что что 7 января состоится внеочередная встреча глав МИД НАТО. Отмечалось, что «министры обсудят концентрацию российских сил на территории Украины и вокруг нее и более широкие вопросы европейской безопасности».

По словам заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко, проведением внеочередной встречи глав МИД альянса НАТО пытается повысить напряженность вокруг внутриукраинского конфликта.

Западные СМИ и политики в последнее время не раз заявляли о якобы сосредоточенности российских войск вблизи украинской границы, указывая на вероятность «вторжения» РФ. В Москве неоднократно опровергли подобные слухи, отмечая, что Россия ни на кого не нападала и не собирается. В СНБО Украины при этом также опровергли данные о якобы готовящемся нападении и переброске войск.

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