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Главы МИД Украины и Чехии договорились о шагах по «сдерживанию» России

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Главы МИД Украины и Чехии Дмитрий Кулеба и Ян Липовский договорились о совместных шагах для «сдерживания РФ». Об этом во вторник, 4 января, передает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

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В сообщении ведомства отмечается, что стороны согласовали позиции Украины и Чехии на фоне «агрессивных действий» РФ.

Липовский подтвердил, что Чехия остается надежным другом Киева и твердо стоит на стороне украинского народа в его борьбе за суверенитет и территориальную целостность государства.

Кроме того, стороны договорились о совместном визите на Украину министров иностранных дел Австрии, Чехии и Словакии, который должен состояться в феврале этого года. Помимо этого, стороны обсудили развитие «Крымской платформы». Отмечается, что Липовский заверил Кулебу в полной поддержке Чехией этого формата.

3 января госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил по телефону с главами МИД Болгарии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Румынии, Чехии и Эстонии, входящими в состав «Бухарестской девятки», ситуацию на границе России и Украины.

Ранее, в декабре, в Совете национальной безопасности и обороны Украины заявили об отсутствии угрозы вторжения России. Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что дислокация российских военных «не является критичной», а сама Россия «вообще не готова сейчас к наступлению».

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах «вторжения» РФ на Украину. Так, 4 декабря американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных».

Москва неоднократно отвергала подобные данные. Так, 23 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин добавил, что из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.

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