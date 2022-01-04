Телескоп «Джеймс Уэбб» успешно раскрыл тепловой щит

Специалисты успешно завершили раскрытие теплового щита новейшего телескопа «Джеймс Уэбб». Об этом во вторник, 4 января, сообщило NASA.

«Все пять слоев «солнечного щита» раскрыты», — заявила представитель миссии из Центра управления полетом телескопа в Балтиморе.

Отмечается, что щит — это одна из важнейших частей телескопа, запущенного 25 декабря, а его раскрытие — это завершение важного этапа в его запуске. Раскрытие щита необходимо, чтобы защитить «Джеймс Уэбб» от света, так как телескоп не должен нагреваться, чтобы видеть инфракрасный свет.

«Джеймс Уэбб» — это совместный проект NASA, Европейского космического агентства (ЕКА) и Канадского космического агентства (ККА). Новейший аппарат приходит на смену «Хабблу». Телескоп будет изучать Вселенную с ее зарождения. Кроме того, он займется поиском внеземной жизни. Создание «Джеймса Уэбба» продолжалось более 25 лет. За четверть века стоимость проекта выросла в 20 раз до $9,7 млрд.