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Эксперты не увидели угрозы распространения нового штамма коронавируса с 46 мутациями

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То, что новый штамм коронавируса был обнаружен в ноябре и пока не демонстрирует высокую динамику распространенности, говорит о том, что это всего лишь один из более чем тысячи описанных вариантов, рассказал «Известиям» во вторник, 4 января, профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов.

«Насколько он более заразный или патогенный, мы узнаем только тогда, когда накопим больше информации. Сейчас основную опасность представляет «Омикрон», — рассказал эксперт.

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Ранее в этот день австрийская газета «Хойте» сообщила, что новый вариант коронавируса обнаружен медиками во французском городе Марсель. В материале отмечается, что после того, как один человек вернулся из поездки в Камерун, 12 человек на юге Франции были инфицированы ранее неизвестной мутацией коронавируса.

Новый вариант получил обозначение B.1.640.2. В исследовании французских ученых говорится о том, что в новом варианте выявлено 46 мутаций. Уровень угрозы или заразности этого штамма неизвестен.

«К тому времени, как подали препринт (предварительный вариант научной статьи. — Ред.), мутант, похоже, начал уходить в вымирание», — сообщил молекулярный генетик из Солт-Лейк-Сити (США) Дмитрий Прусс.

По словам ученого, большинство гипермутированных коронавирусов идут по похожему пути: информация о его появлении становится громкой новостью, однако сам штамм не получает распространения.

«Мы пока не выяснили, почему «Омикрон» является таким исключением», — подчеркнул Дмитрий Прусс.

К настоящему времени в мире широко распространяются штаммы «Дельта» и «Омикрон». В ВОЗ уже заявили, что следят за вариантом из Франции с ноября прошлого года.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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