Столтенберг назвал темы обсуждения на Совете Россия-НАТО

На заседании Совета Россия-НАТО будут обсуждать вопросы военной безопасности в Европе, а также ситуацию вокруг Украины. Об этом заявил во вторник, 4 января, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Я созвал Совет Россия-НАТО 12 января, чтобы обсудить вопросы, связанные с европейской безопасностью, в особенности ситуацию на Украине и вокруг нее, вопросы, связанные с военной активностью, взаимной транспарентностью (действий военных России и НАТО — Ред.) и снижением рисков», — написал Столтенберг в Twitter.

По его словам, повестка встречи будет направлена на создание «конструктивного диалога в интересах всех» сторон.

О том, что Совет Россия-НАТО состоится 12 января заявили в Североатлантическом альянсе ранее во вторник. В сообщении подчеркнули, что диалог с Москвой должен проводиться на основании взаимности, а также отвечать на вопросы НАТО по поводу действий со стороны России.

28 декабря вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил «Известиям», что результативность встречи Совета Россия–НАТО зависит о того, будут ли все члены альянса и Москва разговаривать на равных условиях.

Созвать совещание Совета Россия–НАТО 12 января ранее предложил Столтенберг. Как заявили «Известиям» в пресс-службе альянса, в настоящий момент они находятся в контакте с Россией по поводу встречи.

21 декабря в ОБСЕ сообщили «Известиям», что готовы стать площадкой для переговоров стран Североатлантического альянса с Россией по гарантиям безопасности. Подчеркивалось, что организация предоставляет платформу для диалога и сотрудничества такого масштаба, которого больше нет ни в одной точке мира.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянсу предлагается отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Как отметил источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.