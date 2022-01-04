Прямой эфир
Мир
Коалиция во главе с США нанесла удары на северо-востоке Сирии
Наука
Телескоп «Джеймс Уэбб» успешно раскрыл тепловой щит
Мир
Посольство РФ проверит данные о нападении на россиянку в Мексике
Мир
Власти Актобе снизили цену на газ после начала протестов
Мир
Токаев выступил с телеобращением в связи с протестами в Казахстане
Экономика
Цены на газ в Европе вновь превысили $1000 за тысячу кубометров
Общество
Москвичей предупредили о приближении циклона «Аннет»
Общество
Роспотребнадзор не зафиксировал в РФ случаев обнаруженного в Марселе штамма
Мир
Подтверждено проведение заседания Совета Россия–НАТО 12 января
Спорт
Главным тренером СКА назначен Роман Ротенберг
Сюжет:

Власти Актобе снизили цену на газ после начала протестов

Власти города Актобе снизили цену на газ после начала протестов
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стоимость сжиженного газа была снижена до 50 тенге (около 8,5 рубля) по требованию протестующих в городе Актобе, расположенном на западе Казахстана. Об этом во вторник, 4 января, сообщили представители акимата (мэрии) Актобе в Instagram.

О, мой год: как изменилась наша жизнь в 2021-м
Главные события, о которых говорили в России и в мире - в спецпроекте «Известий»

Люди, которые пришли на «мирный протест» 4 января в Актобе, предъявили местным органам исполнительной власти два требования, рассказали в акимате.

«Первое требование — освобождение задержанных на митинге. Оно было выполнено, задержанные освобождены. Второе требование — снижение цены на сжиженный газ. Это требование также выполнено, цена на топливо снижена до 50 тенге», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день на площади Республики в Алма-Ате вспыхнули столкновения митингующих с силовиками.

Полиция применила против демонстрантов шумовые гранаты, отчего всю площадь затянул едкий дым.

Всего на площади собрались около тысячи человек.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 4 января выступил с телеобращением в связи с несанкционированными митингами в стране, в котором призвал казахстанцев проявить благоразумие и не поддаваться на провокации.

Призывы митингующих атаковать гражданские и военные ведомства Казахстана он назвал абсолютно незаконными.

Местные жители начали протестовать против повышения цен на сжиженный газ 2 января. Водители вышли на улицы, требуя снизить цены на топливо. С начала 2022 года цены возросли с 60 до 120 тенге (20,5 рубля) за литр.

Полиция казахского Актау 3 января взяла в оцепление протестующих против повышения цен на сжиженный газ в стране. Акция протеста проходила возле здания администрации города. До этого участники протеста перекрыли дорогу в районе поселка Жетибай в Мангистауской области.

Полиция Нур-Султана также зафиксировала «попытки организации несанкционированного митинга» в районе «Астана концерт залы».

Стражи порядка провели с митингующими разъяснительную работу, объяснили в полиции города. Однако протестующие отказались выполнить законные требования сотрудников ведомства. Для выяснения обстоятельств несколько лиц были доставлены в полицию.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021