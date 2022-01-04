Власти Актобе снизили цену на газ после начала протестов
Стоимость сжиженного газа была снижена до 50 тенге (около 8,5 рубля) по требованию протестующих в городе Актобе, расположенном на западе Казахстана. Об этом во вторник, 4 января, сообщили представители акимата (мэрии) Актобе в Instagram.
Люди, которые пришли на «мирный протест» 4 января в Актобе, предъявили местным органам исполнительной власти два требования, рассказали в акимате.
«Первое требование — освобождение задержанных на митинге. Оно было выполнено, задержанные освобождены. Второе требование — снижение цены на сжиженный газ. Это требование также выполнено, цена на топливо снижена до 50 тенге», — говорится в сообщении.
Ранее в этот день на площади Республики в Алма-Ате вспыхнули столкновения митингующих с силовиками.
Полиция применила против демонстрантов шумовые гранаты, отчего всю площадь затянул едкий дым.
Всего на площади собрались около тысячи человек.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 4 января выступил с телеобращением в связи с несанкционированными митингами в стране, в котором призвал казахстанцев проявить благоразумие и не поддаваться на провокации.
Призывы митингующих атаковать гражданские и военные ведомства Казахстана он назвал абсолютно незаконными.
Местные жители начали протестовать против повышения цен на сжиженный газ 2 января. Водители вышли на улицы, требуя снизить цены на топливо. С начала 2022 года цены возросли с 60 до 120 тенге (20,5 рубля) за литр.
Полиция казахского Актау 3 января взяла в оцепление протестующих против повышения цен на сжиженный газ в стране. Акция протеста проходила возле здания администрации города. До этого участники протеста перекрыли дорогу в районе поселка Жетибай в Мангистауской области.
Полиция Нур-Султана также зафиксировала «попытки организации несанкционированного митинга» в районе «Астана концерт залы».
Стражи порядка провели с митингующими разъяснительную работу, объяснили в полиции города. Однако протестующие отказались выполнить законные требования сотрудников ведомства. Для выяснения обстоятельств несколько лиц были доставлены в полицию.