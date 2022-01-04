Прямой эфир
Мир
Коалиция во главе с США нанесла удары на северо-востоке Сирии
Наука
Телескоп «Джеймс Уэбб» успешно раскрыл тепловой щит
Мир
Посольство РФ проверит данные о нападении на россиянку в Мексике
Мир
Власти Актобе снизили цену на газ после начала протестов
Мир
Токаев выступил с телеобращением в связи с протестами в Казахстане
Экономика
Цены на газ в Европе вновь превысили $1000 за тысячу кубометров
Общество
Москвичей предупредили о приближении циклона «Аннет»
Общество
Роспотребнадзор не зафиксировал в РФ случаев обнаруженного в Марселе штамма
Мир
Подтверждено проведение заседания Совета Россия–НАТО 12 января
Спорт
Главным тренером СКА назначен Роман Ротенберг
Сюжет:

В работе WhatsApp и Telegram в Алма-Ате произошли сбои

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Казахстане в Алма-Ате, на улицах которой собрались группы протестующих, возмущенных ростом цен на газ, ухудшилось качество работы мессенджеров WhatsApp и Telegram. Об этом во вторник, 4 января, сообщило агентство Sputnik в Telegram.

О, мой год: как изменилась наша жизнь в 2021-м
Главные события, о которых говорили в России и в мире - в спецпроекте «Известий»

Сбои также зафиксированы в работе мобильного интернета, периодически пропадает и мобильная связь.

Полиция Нур-Султана, столицы республики, 4 января зафиксировала «попытки организации несанкционированного митинга» в районе «Астана концерт залы».

Стражи порядка провели с митингующими разъяснительную работу, объяснили в полиции города. Однако протестующие отказались выполнить законные требования сотрудников ведомства. Для выяснения обстоятельств несколько лиц были доставлены в полицию.

4 января стражи порядка попросили женщину с пятимесячным ребенком пройти в автобус ведомства. Правоохранители поместили 30-летнюю жительницу Нур-Султана и грудничка в автобус «для их безопасности», отметили в ведомстве.

Полиция казахского Актау 3 января взяла в оцепление протестующих против повышения цен на сжиженный газ в стране. Акция протеста проходила возле здания администрации города.

До этого участники протеста перекрыли дорогу в районе поселка Жетибай в Мангистауской области.

Под председательством заместителя премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанова в Актау 4 января началось заседание правительственной комиссии. Сообщается, что комиссия всесторонне и системно рассмотрит актуальные вопросы для принятия взаимоприемлемого решения, которое удовлетворит все стороны.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021