В работе WhatsApp и Telegram в Алма-Ате произошли сбои
В Казахстане в Алма-Ате, на улицах которой собрались группы протестующих, возмущенных ростом цен на газ, ухудшилось качество работы мессенджеров WhatsApp и Telegram. Об этом во вторник, 4 января, сообщило агентство Sputnik в Telegram.
Сбои также зафиксированы в работе мобильного интернета, периодически пропадает и мобильная связь.
Полиция Нур-Султана, столицы республики, 4 января зафиксировала «попытки организации несанкционированного митинга» в районе «Астана концерт залы».
Стражи порядка провели с митингующими разъяснительную работу, объяснили в полиции города. Однако протестующие отказались выполнить законные требования сотрудников ведомства. Для выяснения обстоятельств несколько лиц были доставлены в полицию.
4 января стражи порядка попросили женщину с пятимесячным ребенком пройти в автобус ведомства. Правоохранители поместили 30-летнюю жительницу Нур-Султана и грудничка в автобус «для их безопасности», отметили в ведомстве.
Полиция казахского Актау 3 января взяла в оцепление протестующих против повышения цен на сжиженный газ в стране. Акция протеста проходила возле здания администрации города.
До этого участники протеста перекрыли дорогу в районе поселка Жетибай в Мангистауской области.
Под председательством заместителя премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанова в Актау 4 января началось заседание правительственной комиссии. Сообщается, что комиссия всесторонне и системно рассмотрит актуальные вопросы для принятия взаимоприемлемого решения, которое удовлетворит все стороны.