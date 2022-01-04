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МИД отреагировал на объявление россиянина персоной нон грата в Косово

Мария Захарова назвала объявление россиянина персоной нон грата в Косово самоуправством
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Объявление российского сотрудника Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК) 31 декабря персоной нон грата — «самоуправство» Приштины. Таким образом прокомментировала объявление властями Косово россиянина А.Н. Антонова «нежелательным» лицом официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Также Захарова пояснила, что власти Косово считают деятельность россиянина вредной, полагая, что его работа в МООНК якобы нарушает национальную безопасность Республики Косово.

«Очевидно стремление косовских властей избавиться от тех, кто может объективно зафиксировать деструктивную политику Приштины, проводимую в сербонаселенных районах края. Решительно осуждаем любые попытки ограничить деятельность или «выдавить» миссию ООН из Косово <...> Рассчитываем, что это самоуправство Приштины получит должный категоричный отпор со стороны руководства ООН», — говорится в заявлении.

В МИД России призвали международные Силы для Косово и МООНК обеспечить безопасность всех сотрудников миссии, включая А.Н. Антонова.

«Рассматриваем очередную выходку Приштины как продолжение провокационной линии на обострение межнациональных отношений в крае, дискредитацию всемирной организации и, не в последнюю очередь, конструктивной роли России на Балканах», — подчеркнули в ведомстве.

ООН принимает все меры, чтобы обеспечить безопасность Антонова, заявил 2 января представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Объявление в Косово персоной нон грата сотрудника международной миссии ООН из России является провокацией, отметили 31 декабря в пресс-службе посольства РФ в Сербии.

В диппредставительстве подчеркнули, что расценивают данное решение как очередную «антироссийскую и антиооновскую провокацию, предпринятую, дабы выслужиться перед западными менторами».

О том, что российский представитель стал персоной нон грата в Косово, ранее в этот день сообщила министр иностранных дел республики Доника Гервала.

25 ноября президент России Владимир Путин заявил о неизменности позиции страны по Республике Косово, Москва поддерживает Белград. Российский лидер выразил уверенность, что вопрос по урегулированию ситуации в Косово разрешится отвечающим интересам граждан образом.

В 2008 году косовско-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику не признают около 60 государств, в том числе Россия, Китай, Испания и Греция.

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