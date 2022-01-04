МИД отреагировал на объявление россиянина персоной нон грата в Косово

Объявление российского сотрудника Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК) 31 декабря персоной нон грата — «самоуправство» Приштины. Таким образом прокомментировала объявление властями Косово россиянина А.Н. Антонова «нежелательным» лицом официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Также Захарова пояснила, что власти Косово считают деятельность россиянина вредной, полагая, что его работа в МООНК якобы нарушает национальную безопасность Республики Косово.

«Очевидно стремление косовских властей избавиться от тех, кто может объективно зафиксировать деструктивную политику Приштины, проводимую в сербонаселенных районах края. Решительно осуждаем любые попытки ограничить деятельность или «выдавить» миссию ООН из Косово <...> Рассчитываем, что это самоуправство Приштины получит должный категоричный отпор со стороны руководства ООН», — говорится в заявлении.

В МИД России призвали международные Силы для Косово и МООНК обеспечить безопасность всех сотрудников миссии, включая А.Н. Антонова.

«Рассматриваем очередную выходку Приштины как продолжение провокационной линии на обострение межнациональных отношений в крае, дискредитацию всемирной организации и, не в последнюю очередь, конструктивной роли России на Балканах», — подчеркнули в ведомстве.

ООН принимает все меры, чтобы обеспечить безопасность Антонова, заявил 2 января представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Объявление в Косово персоной нон грата сотрудника международной миссии ООН из России является провокацией, отметили 31 декабря в пресс-службе посольства РФ в Сербии.

В диппредставительстве подчеркнули, что расценивают данное решение как очередную «антироссийскую и антиооновскую провокацию, предпринятую, дабы выслужиться перед западными менторами».

О том, что российский представитель стал персоной нон грата в Косово, ранее в этот день сообщила министр иностранных дел республики Доника Гервала.

25 ноября президент России Владимир Путин заявил о неизменности позиции страны по Республике Косово, Москва поддерживает Белград. Российский лидер выразил уверенность, что вопрос по урегулированию ситуации в Косово разрешится отвечающим интересам граждан образом.

В 2008 году косовско-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику не признают около 60 государств, в том числе Россия, Китай, Испания и Греция.