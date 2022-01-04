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Привитые тремя дозами вакцины король и королева Швеции заболели коронавирусом

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Результаты теста на COVID-19 у короля Швеции Карл XVI Густав и его супруги Сильвии оказались положительными. Об этом во вторник, 4 января, сообщила на своем сайте пресс-служба королевского дворца в Стокгольме.

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«Король и королева привиты тремя дозами вакцины против коронавируса, у обоих есть симптомы заболевания. Король и его супруга чувствуют себя хорошо. Супружеская чета находится на самоизоляции», — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, король и королева переносят коронавирус в легкой форме.

Шведская принцесса Виктория и ее муж Даниэль переболели COVID-19 в марте 2021 года. Отмечалось, после болезни что тяжелых последствий вируса у обоих членов королевской семьи выявлено не было.

Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп впервые за 33 года нарушили традицию встречи Рождества в 2021 году.

1 декабря представитель Букингемского дворца рассказал, что супружеская чета запланировала празднование Рождества в Виндзорском замке, а не в поместье Сандрингем.

Аппарат королевского дворца в Лондоне порекомендовал Елизавете II провести Рождество в Виндзоре, чтобы снизить риск инфицирования коронавирусом.

Решение также было связано с нежеланием сотрудников дворца проводить рождественские каникулы вдали от своих семей, так как они долгие месяцы находились на самоизоляции с королевой.

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