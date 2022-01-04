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Зеленский в Буковеле разместился в одном отеле с Коломойским

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На горнолыжном курорте Буковеле в Ивано-Франковской области президент Украины Владимир Зеленский разместился в одном отеле с бизнесменом Игорем Коломойским. Об этом во вторник, 4 января, сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.

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«Президент приехал в гостиницу горнолыжного курорта (Буковеля. — Ред.) 4 января, охрана разместилась в одном из соседних с ним номеров. В то же время, на том же пятом этаже, что и Владимир Зеленский, гостит Игорь Коломойский со своим окружением», — говорится в сообщении.

По данным издания, сам Коломойский заявил, что не виделся с Зеленским и не планирует.

«Не слышал, не виделся и не планирую. В 16.00 (17.00 мск) уезжаю (в город Днепр. – Ред.)», — заявил он.

14 декабря американская газета The Washington Times написала, что президент Украины вступил в противостояние с энергетическим магнатом Ринатом Ахметовым, проводя «антиолигархическую политику», которая бьет по экономике, но при этом он обходит стороной «покровителей и спонсоров», в частности Игоря Коломойского.

Издание также отметило роль Коломойского в политическом кризисе на Украине.

Отмечалось, что принятый закон о налогообложении добычи полезных ископаемых не коснулся добычи марганцевых руд, которую контролирует Коломойский.

3 октября международный консорциум журналистских расследований опубликовал данные об офшорных счетах ряда мировых политиков и известных людей. Согласно документам, Зеленский и его соратники могли быть причастны к переводам $40 млн от структур, связанных с Коломойским.

По словам Зеленского, в опубликованных данных нет новизны. Он подчеркнул, что эту информацию пытался использовать против него его предшественник Петр Порошенко во время предвыборной гонки.

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