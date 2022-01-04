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Умер бывший кремлевский шеф-повар Виктор Беляев

Умер бывший шеф-повар комбината питания «Кремлевский» Виктор Беляев
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Шеф-повар Виктор Беляев, проработавший в Кремле 30 лет, скончался на 65-м году жизни. Об этом 4 января сообщил вице-президент Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области Олег Пономарев на своей странице в Facebook.

«Сегодня утром ушел из жизни президент Национальной ассоциации кулинаров Беляев Виктор Борисович. Это невосполнимая утрата. Выражаю соболезнования родным и близким. Скорбим всем профессиональным сообществом», — сказал Пономарев.

Виктор Беляев был сотрудником комбината питания «Кремлевский» 30 лет. В круг его обязанностей входила разработка меню для высших должностных лиц государства и высокопоставленных гостей из-за рубежа.

Руководство кремлевского комбината питания отвечает за подготовку еды, которая попадает на стол российского президента Владимира Путина.

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