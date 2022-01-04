Прямой эфир
Экономика
Цены на газ в Европе вновь превысили $1000 за тысячу кубометров
Общество
Путин провел встречу с создателем «Циркона»
Общество
Роспотребнадзор не зафиксировал в РФ случаев обнаруженного в Марселе штамма
Мир
Подтверждено проведение заседания Совета Россия–НАТО 12 января
Мир
В Казахстане снизили цены на сжиженный газ в Мангистауской области
Спорт
Главным тренером СКА назначен Роман Ротенберг
Спорт
Экипаж россиянина Сотникова выиграл третий этап ралли «Дакар»
Мир
Главы МИД НАТО обсудят Россию и Украину 7 января
Общество
В Нижегородской области выявили случай «Омикрон»-штамма коронавируса
Мир
Боррель не будет обсуждать «Северный поток - 2» в ходе визита на Украину

Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Воронеже увеличилось до 15

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В результате ДТП с маршруткой в Воронеже пострадало 15 человек. Об этом во вторник, 4 января, заявила дежурный врач станции скорой медицинской помощи Воронежа.

О, мой год: как изменилась наша жизнь в 2021-м
Главные события, о которых говорили в России и в мире - в спецпроекте «Известий»

«Пострадали 15 человек, из них 11 взрослых и, по предварительным данным, четверо детей. Мы доставили взрослых в больницы», — сказала она ТАСС.

Врач рассказала, что два пассажира были доставлены в областную клиническую больницу № 1, водитель автобуса — в больницу скорой медицинской помощи, еще два пассажира — в больницу № 2. Шесть пострадавших доставили в больницу «Электроника».

«Двоих детей мужчина, их отец, сам доставил в областную детскую клиническую больницу № 2. Их отправили на амбулаторное лечение. Еще двоих детей, как говорят, отец также самостоятельно доставил в областную детскую клиническую больницу № 2», — заключила врач.

Ранее сообщалось об 11 пострадавших.

Столкновении маршрутного автобуса с ограждением произошло ранее в этот день. По предварительным данным, 38-летний водитель маршрутного автобуса «ЛиАЗ» не справился с управлением и допустил наезд на препятствие (бордюрный камень).

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021