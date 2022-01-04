Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Воронеже увеличилось до 15
В результате ДТП с маршруткой в Воронеже пострадало 15 человек. Об этом во вторник, 4 января, заявила дежурный врач станции скорой медицинской помощи Воронежа.
«Пострадали 15 человек, из них 11 взрослых и, по предварительным данным, четверо детей. Мы доставили взрослых в больницы», — сказала она ТАСС.
Врач рассказала, что два пассажира были доставлены в областную клиническую больницу № 1, водитель автобуса — в больницу скорой медицинской помощи, еще два пассажира — в больницу № 2. Шесть пострадавших доставили в больницу «Электроника».
«Двоих детей мужчина, их отец, сам доставил в областную детскую клиническую больницу № 2. Их отправили на амбулаторное лечение. Еще двоих детей, как говорят, отец также самостоятельно доставил в областную детскую клиническую больницу № 2», — заключила врач.
Ранее сообщалось об 11 пострадавших.
Столкновении маршрутного автобуса с ограждением произошло ранее в этот день. По предварительным данным, 38-летний водитель маршрутного автобуса «ЛиАЗ» не справился с управлением и допустил наезд на препятствие (бордюрный камень).
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.